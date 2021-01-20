تعرّف على أبرز قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمان- الغد- اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته اليوم الاربعاء، برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عددا من القرارات أهمها:

اقرار الخطة الاعلامية للإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات الآتية: (الهندسة الالكترونية، هندسة القدرة والطاقة الكهربائية، هندسة الاتصالات، هندسة الحاسوب/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الهندسة الكهربائية/ برنامج الماجستير) في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الادارة الهندسية /برنامج الماجستير) في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الانجليزية وآدابها/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الانجليزية وآدابها/الترجمة/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الانجليزية وآدابها/ برنامج الماجستير) في جامعة جرش.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (القانون/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (القانون/ برنامج الماجستير) في جامعة جرش

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التحكيم التجاري الدولي / برنامج الماجستير) في جامعة جرش

رفع الطاقة الاستيعابية لتخصص (العلوم الصيدلانية/ برنامج الماجستير) في جامعة عمان الأهلية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص الكيمياء/ برنامج البكالوريوس في جامعة البتراء.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص معلم الصف / برنامج البكالوريوس في جامعة البتراء.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص تربية الطفل / برنامج البكالوريوس في جامعة البتراء.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص الاذاعة والتلفزيون / برنامج البكالوريوس في جامعة البتراء.

استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات الآتية: (الصحافة والاعلام، الاذاعة والتلفزيون، الاعلام الرقمي/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الشرق الأوسط.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الاعلام/ برنامج الماجستير) في جامعة الشرق الأوسط.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة الطاقة المتجددة/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الاسراء.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الهندسة المدنية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الاسراء.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة الانشاءات/ برنامج الماجستير) في جامعة الاسراء.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جدارا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الرياضيات/ برنامجي البكالوريوس والماجستير) في جامعة جدارا.