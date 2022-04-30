تعرّف على أشهر حلويات العيد حول العالم

تعد حلويات عيد الفطر المبارك من أهم مظاهر احتفال المسلمين بالعيد، والتي تقدم غالباً بعد الرجوع من الصلاة وخلال الأيام الـ3.

وتتميز حلويات العيد والتي تقدم في تجمعات وعزائم العائلات والأصدقاء الدافئة، بمذاقها الشهي وتنوعها من بلد إلى آخر.

وعلى الرغم من أن الكحك هو الحلوى الأساسية المميزة لعيد الفطر في كثير من دول العالم، فإن بعض البلدان تحتفل بالعيد بمجموعة مختلفة من الحلويات، يستعرضها التقرير التالي، وفقاً لموقع “timesofindia”.

العصيدة.. ليبيا

يحب الليبيون تناول العصيدة وهي عبارة عن حلوى جيلي مكونة من دقيق القمح المطبوخ والعسل الأبيض، في العيد.

المعمول.. سوريا ولبنان

طبق تقليدي مشترك بين السوريين واللبنانيين وهو يشبه كعكة الغريبة.

وتحظى هذه الحلوى بشعبية كبيرة في بلاد الشام، وعادة ما يتم إعدادها خلال عيد الفطر والأضحى، وهو بسكوت محشو بمعجون التمر أو الجوز المفروم أو الفستق حسب الذوق، ويغطى بالسكر البودرة

Tufahija.. البوسنة

يعد البوسنيون وصفة التفاحية أو Tufahija الخاصة كحلوى للاحتفال بالعيد.

ويحضر هذا الطبق الخاص من التفاح المسلوق المحشو بالجوز والمغطى بالكريمة المخفوقة.

Sheer Khurma.. الهند

يحتفل الشعب الهندي بالعيد في جميع أنحاء البلاد بتحضير حلوى الشير خورما Sheer Khurma وإعداد ميثي سيفيان أو الشعيرية الحلوة، إذ إنها عنصر لا غنى عنه في يوم العيد في كل منزل.

وتصنع هذه الحلويات من الشعيرية والحليب والمكسرات وهي أول ما يتذوقه الناس في الصباح بعد أداء صلاة العيد.

Lapis Legit.. إندونيسيا

تعد كعكة Lapis legit أو spekkoek الإندونيسية ذات الألف طبقة من أهم حلويات الاحتفال بالعيد في البلاد.

وهذه كعكة مصنوعة من الكثير من البيض، والتوابل الإندونيسية التقليدية، والكثير من الزبدة.

وتتكون كعكة لابيس ليجيت الكلاسيكية عادة من 18 طبقة رقيقة من الأطعمة الإسفنجية اللذيذة.

Saviya.. جنوب آسيا

سافيا هي حلوى شهيرة لدى مسلمي جنوب آسيا في عيد الفطر.

وتعد بقلي الشعيرية والسمن والسكر والتوابل العطرية مثل الهيل.

وتستمتع العديد من العائلات بتناول السافيا مباشرة بعد صلاة العيد في وجبة الإفطار والغداء.

CAMBAABUR.. أفريقيا

في أفريقيا، تحتل CAMBAABUR الفطائر الرقيقة التي تشبه الكريب الصدارة في عيد الفطر.

وفي إثيوبيا، يتم تناول الكامبابور مع العسل على الإفطار في العيد.

وفي الصومال، الكامبابور عبارة عن فطيرة مملوءة بالسكر واللبن.

shole zard .. إيران

في إيران، يتم طهي الأرز مع الزعفران والسكر لعمل حلوى تسمى shole zard.

وتضاف الفواكه المجففة والتمر إلى الأرز لتضفي لمسة إضافية من الحلاوة على الأعياد.