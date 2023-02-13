تعرّف على أعراض وأسباب الارتجاع الصامت عند الرضع

الارتجاع الصامت عند الرضع يجب علاجه بشكل سريع حتى لا يؤدي إلى مضاعفات تضر بصحة الرضيع، تعرف على أعراض وأسباب الارتجاع الصامت عند الرضع.

قد يعاني الرضع من الإرتجاع صامت والذي يكون ناتج عن ارتداد ما تحتوي عليه المعدة إلى المريء، مما يتسبب في ظهور العديد من الأعراض على الرضيع، لهذا من خلال التقرير التالي نتعرف على أسباب وأعراض وعلاج الارتجاع الصامت عند الرضع.

ما هو الارتجاع الصامت عند الرضع؟

الإرتجاع الصامت عند الرضع هو أحد أنواع المشكلات الصحية التي تصيب الرضيع في الأشهر الأولى من العمر، وتحدث نتيجة ارتجاع مكونات المعدة إلى المريء والحلق والحنجرة، كما أنها من الممكن أن تخرج من الأنف في بعض الحالات.

أعراض الارتجاع الصامت عند الرضع:

رفض الرضيع للرضاعة.

وجود بحة في الصوت.

كثرة البكاء إحدى علامات الارتجاع الصامت عند الرضع.

صعوبة الرضاعة.

عدم زيادة الوزن وضعف النمو.

تقوس ظهر الطفل عند الرضاعة.

سعال مزمن.

ضيق الشعب الهوائية.

انقطاع النفس أثناء النوم.

احتقان الأنف.

التهاب الحلق.

أسباب الارتجاع الصامت عند الرضع:

– الولادة المبكرة للطفل قد تكون سبب الارتجاع المريئي الصامت عند الرضع.

– إبقاء الرضيع مستلقي على ظهره طوال الوقت خلال الثلاث الأشهر الأولى من عمره.

– النظام الغذائي للرضيع الذي يحتوي على نسبة عالية من السوائل.

– عوامل تزيد من الإصابة بارتجاع صامت للرضع:

– وجود تاريخ عائلي للإصابة بالارتجاع.

– الإصابة بالاضطرابات العصبية ومنها الشلل الدماغي.

– الإصابة بالفتق في الحجاب الحاجز.

مضاعفات الارتجاع الصامت عند الرضع:

الرضيع قد يتعرض إلى بعض المضاعفات عند إصابته بالارتجاع الصامت ومنها:

الإصابة بقرح في الحنجرة والحلق.

التهاب مزمن بالحنجرة.

تراكم السوائل في الأذن الوسطى.

الإصابة بالعدوى في الأذن الوسطى.

متى يتوقف الارتجاع الصامت عند الرضع؟

الارتجاع المريئي للرضع يتوقف عند بلوغ الرضيع عمر 6 أشهر وتناوله للأطعمة الصلبة، أما إذا استمر الارتجاع لفترة أطول من ذلك يجب إجراء الفحوصات الطبيبة والتعرف على السبب حتى يصف الطبيب العلاج المناسب.

علاج الارتجاع الصامت عند الرضع:

– استخدام الأدوية التي يصفها الطبيب في بعض الحالات، ومن هذه الأدوية مثبطات مضخة البروتون وحاصرات الهيستامين.

– الحرص على جعل الطفل في وضع عمودي بعد الرضاعة لمدة نصف ساعة.

– إرضاع الطفل كمية صغيرة على مرات متعددة.

– الحرص على تجشؤ الطفل بعد كل رضاعة.

– يجب إرضاع الطفل بزاوية صحيحة حتى لا يقوم بابتلاع الهواء.

– الحرص على الرضاعة الطبيعية للطفل.