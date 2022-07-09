تعرّف على المشتبه به باغتيال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق

أثار إعلان وفاة شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان السابق بعد تعرضه لإطلاق نار خلال كلمة كان يوجهها في مدينة نارا اليابانية تفاعلا واسعا على الصعيد المحلي والدولي.

وفتحت الشرطة اليابانية تحقيقا في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق لكن لا يُعرف سوى القليل عن المشتبه به الذي تم القبض عليه في مكان إطلاق النار المميت يوم الجمعة.

من هو المشتبه به:

اعترف تيتسويا ياماغامي الذي يبلغ من العمر 41 عامًا بإطلاق النار على آبي، حسبما قالت شرطة نارا خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة.

ياماغامي، وهو عاطل عن العمل، أخبر المحققين أنه يحمل كراهية تجاه مجموعة معينة يعتقد أن آبي مرتبط بها، ولم تذكر الشرطة اسم المجموعة.

ما نوع السلاح المستخدم؟

قالت الشرطة إن المشتبه به استخدم مسدسًا يدوي الصنع في إطلاق النار، نقلا عن موقع سي ان ان.

وأظهرت صور من مكان الحادث ما يبدو أنه سلاح به أنبوبان معدنيتان ملفوفان بشريط أسود، وأن السلاح كان يشبه البندقية ويبلغ طوله 40 سنتيمترا وعرضه 20 سنتيمترا.