تعرّف على شكل البشر عام 3000 -(فيديو)

ابتكر الباحثون نموذجًا يسمى “ميندي”، ويقولون إنه يقدم لمحة عما يمكن أن يبدو عليه البشر في أقل من 800 عام نتيجة لاعتمادنا على التكنولوجيا.

و جاء النموذج بظهر منحني وعنق عريض ويد مخالب وحتى مجموعة ثانية من الجفون ، يمكن أن تكوِن ميندي “إنسان 3000 وما بعده”.

وتم إنشاء Mindy بواسطة Toll Free Forwarding كطريقة لتصور كيفية تأثير التكنولوجيا على أجسامنا وفقصحيفة ديلي ميل.

ووفقًا للنموذج ، ستؤدي سنوات من النظر إلى هواتفنا الذكية أو إلى شاشات الكمبيوتر إلى ظهور الانحناء.

وفي الوقت نفسه ، سيتم تشكيل أيدينا بشكل دائم في شكل مخلب بعد إمساك هواتفنا الذكية باستمرار.

وأوضح الدكتور نيكولا دجوردجيفيتش من Med Alert Help: “الطريقة التي نحمل بها هواتفنا يمكن أن تسبب إجهادًا في بعض نقاط الاتصال – مما يتسبب في” مخلب النص “، والذي يُعرف باسم متلازمة النفق المرفقي.

بالإضافة إلى “مخلب النص” ، يمكن للبشر تجربة “مرفق الهاتف الذكي” – زاوية دائمة 90 درجة ناتجة عن الوضع المعتاد للذراع عند حمل الجهاز.

وأضاف دجوردجيفيتش: “إن إبقاء الكوع مثنيًا لفترة طويلة – في أغلب الأحيان أثناء الإمساك بهاتفك – يمكن أن يؤدي إلى شد العصب خلف الكوع والضغط عليه”.

وفقًا للنموذج ، ستؤدي سنوات من النظر إلى هاتفنا الذكي أو لأعلى إلى شاشة الكمبيوتر إلى وضع منحني، وسيتم تشكيل أيدينا بشكل دائم في شكل مخلب بعد الإمساك المستمر بهواتفنا الذكية.

ووفقًا للطراز ، لن تؤدي ساعات النظر إلى هواتفنا إلى ظهور انحناءات في الظهر فحسب ، بل وأيضًا أعناق أكثر سمكًا.

ويقول دانيال ريو من مستشفى New York-Presbyterian Orch Spine:” عندما تعمل على جهاز كمبيوتر أو تنظر إلى هاتفك ، يجب أن تنقبض عضلات الجزء الخلفي من الرقبة لرفع رأسك، كلما نظرت إلى أسفل ، كلما كان من الصعب على العضلات أن تعمل على إبقاء رأسك مرفوعة”.

وأضاف: “يمكن أن تتعب هذه العضلات بشكل مفرط وتتألم من النظر إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أو قضاء معظم يوم عملنا على أجهزة الكمبيوتر.”

تشمل الميزات الغريبة الأخرى التي يمكن أن نتوقعها جمجمة أكثر سمكًا ودماغًا أصغر ، بالإضافة إلى جفن ثانٍ لمنع التعرض المفرط للضوء.

وقال كاسون راتناياكي: “قد يطور البشر جفنًا داخليًا أكبر لمنع التعرض للضوء المفرط، أو قد تكون عدسة العين تطورية بحيث تحجب الضوء الأزرق القادم ولكن ليس غيرها من الأضواء ذات الموجات العالية مثل الأخضر أو ​​الأصفر أو الأحمر. جامعة توليدو”.

ميندي هي خليفة إيما التي تم بناؤها في عام 2019 لتسليط الضوء على أهمية ظروف مكان العمل الجيدة.

وتم طهي إيما من قبل الباحثين بعد مقابلات مع أكثر من 3000 موظف حول قضاياهم الصحية واهتماماتهم.

ولديها وضعية منحنية بشكل دائم تجلس لساعات كل يوم فوق مكتبها ، وعيون حمراء جافة من التعرض الطويل لشاشة الكمبيوتر وبشرة شاحبة لقضاء سنوات محاصرة تحت وهج الضوء الاصطناعي.