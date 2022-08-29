تعرّف على علامات سرطان الغدة الدرقية

تعد بحة الصوت وتضخم العقد الليمفاوية هي علامات أولية تشير إلى سرطان الغدة الدرقية، بحسب الطبيبة الروسية مدينة رجابوفا، من المركز الوطني لبحوث السرطان،

وتشير الأخصائية، إلى أن خطر تطور سرطان الغدة الدرقية يزداد لدى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من نقص اليود، والتعرض للإشعاع وتضخم عقد الغدة الدرقية ووجود أورام خبيثة أخرى.

وتضيف، من الصعب جدا تشخيص الإصابة في مراحل مبكرة.

ولكن في وقت لاحق تظهر علامات الإصابة على شكل بحة الصوت وصعوبة بلع الطعام وتضخم العقد الليمفاوية ونشوء تضخم أسفل تفاحة آدم.

وتنصح الأخصائية، للوقاية من سرطان الغدة الدرقية باستشارة طبيب أخصائي بين فترة وأخرى وإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية وتحليل دم لتحديد مستوى الهرمونات.

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