تعرّف على مزايا تحديث “ويندوز 11”

قدمت مايكروسوفت نسخة المعاينة لإصدار نظام التشغيل ويندوز 11، التي تحتوي على بعض الميزات الجديدة بما في ذلك التحسينات لعنصر واجهة مستخدم ميزة الأمان العائلي Family Safety، بالإضافة إلى الكثير من إصلاحات الأخطاء.

وتفيد الأخبار التي نقلها موقع Techradar بأن مايكروسوفت تقترب من الانتهاء من التحديث الكبير المعروف باسم 22H2 أو سن فالي 2.

يعمل الإصدار على تحسين نظام المراقبة الأبوية لأمان العائلة من خلال تقديم القدرة لك على رؤية موقع أفراد عائلتك الآخرين الذين يستخدمون تطبيق Family Safety. ويحصل بقية أفراد العائلة الذين تم تعيينهم في دور «العضو»، فإنهم يحصلون على عرض أفضل لاستخدام وقت الشاشة عبر الأجهزة والتطبيقات.

يسمح تطبيق أمان العائلة بتعيين حدود زمنية للشاشة بالإضافة إلى تتبع أطفالك، وتطبيق عوامل تصفية محتوى متنوعة عبر البرامج والألعاب أو عند تصفح الويب. وتقوم بنية المعاينة الجديدة بإجراء مجموعة من الإضافات على واجهة إدارة الجهاز وسياسة المجموعة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى بعض التعديلات الصغيرة على واجهة ويندوز 11.

كما أوضحت مايكروسوفت في منشور على مدونتها الرسمية للإعلان عن هذا التصميم أن «هذا لا يعني أننا انتهينا». ولكن مع ذلك، يعد هذا مؤشراً عادلاً على أن الأمور اقتربت من الانتهاء، وسرعان ما سيتم تقييد كل شيء من أجل هذا تحديث ويندوز 11 للعام.