تعرّف على هاتف Huawei Y8p الجديد كليًا: نوع جديد من الهواتف الذكية ذات الفئة الابتدائية مع كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي

في الربع الثاني من عام 2020، شهد سوق الهواتف الذكية ذات الفئة المتوسطة طفرة في المنافسة، مع نماذج جديدة جذابة تجعل تكنولوجيا الهواتف المحمولة المتقدمة متاحة على نطاق واسع. حتى في خضم هذا النشاط الضخم، جذب إصدار هاتف Huawei Y8p من الفئة الابتدائية المستهلكين بفضل مساحة التخزين بسعة 128 جيجابايت، والكاميرا الثلاثية بدقة 48 ميجابكسل والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، وبطارية 4000 ميللي أمبير المتينة، وشاشة OLED. ويتضمن هاتف Huawei Y8p أيضًا تقنية محسنة للتعرف على بصمات الأصابع على الشاشة. إليك أبرز مميزاته:

1. كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل لالتقاط صور عالية الدقة في أي وقت

نظرًا لأن التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول أصبح الوسيلة المفضلة لسرد الحياة اليومية لمجموعة واسعة من المستخدمين، فقد تحسنت تقنية الكاميرا على الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة بسرعة فائقة. يأتي هاتف Huawei Y8p مجهزًا بإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل (بفتحة عدسة كبيرة f/1.8)، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل. تعتمد الكاميرا الرئيسية على مستشعر 1/2- بوصة الذي يدعم حساسية ISO عالية وتصوير حاد. أصبح التقاط المشاهد الليلية الجميلة أمرًا سهلاً مع خاصيّة AIS Super Night Photography للتصوير الليلي. ومن خلال الاستفادة من المستشعر عالي الدقة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقليل التشويش متعدد الإطارات، يمكن للوضع الليلي تثبيت الصور بشكل فعال، مما يعني أن جميع صورك الليلية عالية الدقة وواضحة. تم تجهيز هاتف Huawei Y8p بخاصيّة Master AI، مما يسمح لكل مستخدم بالتقاط صور جميلة بسهولة. يمكن لهذه الخاصية التعرف على المواضيع في الصورة، ويمكنها أيضًا تحديد حجم الموضوع، وموضعه، ونقاطه المركزية على الشاشة، ثم ضبطه وفقًا لذلك من خلال الخوارزميات. وتستطيع هذه الخاصية كذلك التعرف على 22 مشهدًا بما في ذلك السماء الزرقاء والثلوج والنباتات والقطط والكلاب والطعام والألعاب النارية ومراحل الأداء وغيرها الكثير. تم تجهيز هاتف Huawei Y8p أيضًا بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل تدعم الدقة عالية الوضوح HDR لالتقاط أفضل صور السيلفي؛ فهي لا تساعدك فقط في التقاط صور سيلفي واضحة، ولكنها أيضًا تعطي تأثيرات إضاءة خلفية لطيفة. تدعم الكاميرا الأمامية للهاتف أيضًا الوضع الليلي، حيث يمكنك التقاط صور سيلفي حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. تستخدم الكاميرا خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعويض التداخل الناتج عن الإضاءة المختلفة، للحفاظ على التفاصيل والألوان بعناية، وبالتالي يكون هدفك وخلفيتك واضحين تمامًا.

2. ذاكرة كبيرة بسعة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت

يوفر هاتف Huawei Y8p مساحة تخزين كبيرة قياسية تبلغ 128 جيجابايت لا تراها إلا في العديد من الهواتف ذات الفئة المتوسطة والرائدة، مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يلبي احتياجات معظم المستخدمين. ويأتي الهاتف مزودًا ببطارية سعة 4000 ميللي أمبير توفر الاستخدام المستمر طوال اليوم، حتى اللعب المكثف. يوفر نظام التشغيل EMUI 10.1 أيضًا وضع توفير طاقة مفيدًا، مما يحرر المستخدمين من العواقب الوخيمة لاستنزاف البطارية. ينتقل نظام الملفات القابلة للقراءة فقط (EROFS) الحصري من هواوي إلى طبقة البرنامج لتحسين سرعة القراءة العشوائية للذاكرة المحمولة، وبالتالي مع هذه العملية يوفر المساحة. ومن أجل معالجة سلسة وإدارة موفرة للطاقة، يأتي هاتف Huawei Y8p مزودًا بمعالج Kirin 710F 12 نانومتر. حتى عندما يتم تشغيل تطبيقات متعددة أو ألعاب كثيفة، فلن يتأثر الأداء ولا عمر البطارية.

3. شاشة OLED Dewdrop غامرة ومثيرة لا تقارن

يتميز هاتف Huawei Y8p بشاشة OLED Dewdrop قياس 6.3 بوصة توفر عرضًا عاليًا كامل الدقة FHD+، مع نسبة شاشة إلى جسم 90.17% من الدرجة الأولى، ودقة فائقة الوضوح 2400×1080، مما يجعل الألوان الطبيعية عبر شاشة عريضة. يتم استكماله بوضع راحة العين الذي يقلل بشكل فعال من وجود الضوء الأزرق، ويقاوم التعب البصري الناتج عن ارتفاع الوقت الذي تقضيه بالنظر على الشاشة يوميًا. هذه السمة تجعل هاتف Huawei Y8p مثاليًا للمستخدمين الذين يستخدمون هواتفهم بكثافة عالية، والذين يعتمدون على هواتفهم طوال اليوم للعمل والترفيه. يتميز هاتف Huawei Y8p بجسم رفيع تبلغ سماكته 7.7 مم فقط، وهو يأتي بتصميم ثلاثي الأبعاد لجسم مدمج، في حين أن لوحته الخلفية ذات الألوان الزاهية والرائعة تلفت الأنظار، كما أن قبضته مريحة. تحت سطح الهاتف، يتيح أحدث نظام تشغيل EMUI 10.1 كنزًا كبيرًا من خيارات العرض الدائم Always On Display (AOD)، مما يعرض الوقت ومستويات البطارية والتذكيرات حتى عندما تكون الشاشة مغلقة.

يأتي طراز هاتف Huawei Y8p من سلسلة هواتف HUAWEI Y الجديد مزودًا بمستشعر بصمة شاشة محسّن لا يزيد المنطقة الحساسة إلى الحد الأقصى فحسب، بل يوفر أيضًا فتحًا سريعًا في مجموعة واسعة من البيئات الصعبة، بما في ذلك الظروف الباردة والجافة، أو في وجود ضوء الشمس المباشر أو محيطات الأضواء المنخفضة الداخلية.

ويتميز الهاتف بلونين مذهلين هما الأزرق السماوي والأسود الليلي، وهو أنيق ويزن 163 جرامًا فقط. ويتم دعم التطبيقات من خلال نظام Huawei Mobile Service (HMS)، ويمكن تحميلها من منصة AppGallery الواسعة والغنية بالتطبيقات.

4. انغمس في اللعبة على هاتفك

يوفر هاتف Huawei Y8p للمستخدمين تجربة ألعاب غامرة، ستشعر أنت تلعب الألعاب عالية الكثافة كما لو كنت في مركز الحدث. يأتي الهاتف بتقنية GPU Turbo مع واجهة المستخدم EMUI 10.1 واستجابة لمس محسنة، مما يسمح للمستخدم بالبقاء متقدمًا على اللاعبين الآخرين في اللعبة. توفر ميزة GPU Turbo المحسنة مرئيات غامرة مع معدل إطار مرتفع باستمرار تجعل اللعب أكثر سلاسة.

إذا كنت تبحث عن هاتف جديد يضم أحدث التقنيات، وبسعر معقول في متناول اليد، فهاتف Huawei Y8p – المتاح حاليًا للطلب المسبق في الأردن – هو ما يلائمك. لا تتردد بحجز نسختك منه الآن بسعر 177 دينارًا، واحصل على هدية مجانية عبارة عن Band 4e بقيمة 22 دينارًا.