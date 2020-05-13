تعزيزات أمنية تعيد النظام للعيادات الخارجية في مستشفى الأميرة بسمة

اربد – ساهمت التعزيزات الأمنية التي دفعت بها مديرية شرطة اربد، اليوم الأربعاء، في ضبط حالة الاكتظاظ والفوضى التي شهدتها عيادات الاختصاص التابعة لمستشفى الاميرة بسمة التعليمي خلال الأيام الماضية.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمد بني ياسين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأوضاع التنظيمية اختلفت كثيرا عن السابق في ظل الاستجابة السريعة من قبل محافظ اربد ومدير الشرطة ورئيس مركز أمن اربد الغربي لمساعدة كوادر العيادات بتنظيم الدور ووضع مسافات أمان كافية وإلزام المراجعين بارتداء الكمامات ووسائل الوقاية والسلامة العامة ما انعكس على أداء الكوادر الطبية التي قدمت خدماتها لنحو 1200 مراجع هذا اليوم.

واوضح أن لا مبرر لمراجعة هذا العدد من المراجعين إلى عيادات الاختصاص في المستشفى لأن المستشفى مستمر بإيصال العلاجات المزمنة للمرضى المصابين بها بأماكن سكناهم، لافتا إلى أنه يجري يوميا إيصال أكثر من 200 وصفة علاجات مزمنة للمرضى في منازلهم.

وأشاد مدير العيادات الدكتور فيصل المكاحلة، بالدور الفعال والجهود الكبيرة التي بذلها محافظ اربد والاجهزة الامنية في تنظيم المراجعين للعيادات ما كان له أطيب الاثر لدى كوادر العيادات الطبية والتمريضية والفنية والادارية بسرعة الانجاز وعدم التعرض للاحتكاك مع المراجعين الذين يشكل كبار السن الغالبية العظمى منهم.

ولفت إلى أن تقديم فترة الدوام للعيادات من الساعة العاشرة إلى التاسعة صباحا كان له أثر ايجابي في التخفيف من حدة الاكتظاظ، التي كانت تتركز بين الساعة العاشرة صباحا والثانية عشرة ظهرا إلى جانب قيام الأجهزة الأمنية بالإشراف على تنظيم الدور في جميع أقسام العيادات بما فيها السجل والصيدليات، مشيرا إلى تعزيز الكادر الصيدلاني في العيادات بأربعة صيادلة عزز قدرة الصيدليات المناوبة على صرف العلاجات بالطرق الصحية الآمنة والمتبعة.

وأكد محافظ اربد رضوان العتوم أن الأجهزة المعنية تعمل على مدار الساعة للتأكد من تنفيذ القوانين والأوامر المتصلة بقانون الدفاع، مشددا على ألا تهاون في هذه الإجراءات أو مع المخالفين سواء لأوامر الدفاع أو التعليمات المتصلة بوسائل وطرق ضبط العدوى والصحة والسلامة العامة.

واشار إلى التنسيق مع الأجهزة الرقابة المعنية بالجولات الميدانية اليومية لمراقبة أوضاع السوق بجميع تفاصيله لضمان توفير عملية تسوق آمنة ومريحة دون الاضرار والمساس بالمنظومة الصحية.(بترا)