تعزيزات أمنية في البترا على وقع دعوات لوقفة احتجاجية

حسين كريشان

البترا- شهدت مدينة البترا، اليوم الثلاثاء، تعزيزات أمنية على خلفية دعوات نادى بها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ وقفة احتجاجية قرب المدينة الأثرية.

وتأتي الدعوات لهذه الوقفة احتجاجاً على ما شهدته البترا خلال الفترة الماضية من دخول يهود إلى ما يعرف بمقام النبي هارون عليه السلام، وفيلم “جابر” الذي ألغي تصويره في المدينة والذي ثار لغط حول نصه الذي أشار بأحقية اليهود في المدينة الوردية.

في المقابل أعلن سكان في المدينة رفضهم لإقامة أي فعالية احتجاجية خاصة في المناطق السياحية ما يؤثر على حركة السياحة فيها.