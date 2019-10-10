تعزيزات أمنية في المصطبة لمنع تجدد مشاجرة مسلحة أدت لوفاة خمسيني

صابرين الطعيمات

جرش – توفي خمسيني إثر مشاجرة ملسحة في جرش، وقعت بعد ظهر اليوم، بين أفراد من عائلتين “تربطهما صلة نسب”، بحسب مصدر أمني في شرطة المحافظة، أوضح أنه جرى نقل المتوفى إلى مستشفى الأمير الحسين في محافظة البلقاء.

واستخدمت في المشاجرة الأسلحة النارية، بين عشريتين في بلدة المصطبة، وفق المصدر نفسه، الذي أكد أن قوات الدرك ومختلف الجهات الأمنية تتواجد حاليا في البلدة للسيطرة على الوضع الأمني، ومنع تجدد المشاجرة خاصة وأنها “بين عشيرتين من نفس البلدة”.

وحاليا، يتواجد في قضاء المصطبة محافظ جرش عاطف العبادي وجهات أمنية متعددة لاحتواء المشاجرة.