“تعزيز الانتاجية” يستهدف تمويل 540 مشروعا إنتاجيا في 2019

عمان – الغد- قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إنّ خطتها للعام الحالي في برنامج تعزيز الانتاجية تمويل 540 مشروعا إنتاجيا لهيئات المجتمع المحلي وللشباب والمرأة والأسر الفقيرة في مختلف محافظات.

كما تتضمن المساعدة في تأسيس 1000 مشروع صغير ومتوسط ومنزلي، واستهداف 1200 من الشباب والمرأة والريادين من خدمات التدريب الموجه للعملية الانتاجية والتوظيف، بالإضافة الى 700 برنامج توعوي وتدريب بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات تنموية انتاجية وتنفيذ وتدخلات متعددة تساهم في تعزيز انتاجية المواطنين في مختلف المحافظات، واستكمال تنفيذ مشاريع ملتزم بها.

يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه قانون موازنة 2019 قد حدد مبلغ 11 مليون دينار لتمويل برنامج تعزيز الإنتاجية، فيما خصصت 11 مليون دينار لكل عام في العامين المقبلين كأرقام تأشيرية.

ويهدف البرنامج، الذي تنفذه الوزارة منذ 2002، إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة في المناطق الأقل حظا من خلال إيجاد بيئة مناسبة لتنفيذ المشاريع وخلق اقتصادات محلية مستدامة في المناطق المستهدفة وزيادة انتاجية الفئات المستهدفة.

ويقدم البرنامج دراسة وتقييم احتياجات المناطق المستهدفة والتي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات المستهدفة وتصميم البرامج والأنشطة التنموية اللازمة والعمل على تنفيذها من خلال المؤسسات ذات العلاقة.

فيما أن الهدف الاستراتيجي للبرنامج هو تطوير السياسات والبيئة الاقتصادية للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام، والتنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في اطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي. إضافة إلى ادامة المساعدات المالية والفنية وإدارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقا للأولويات التنموية والمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وذكرت الوزارة أبرز إنجازات البرنامج خلال عامي 2017 – 2018 حيث تمّ تمويل 1158 مشروعا انتاجيا لهيئات المجتمع المحلي وللشباب والمرأة والأسر الفقيرة في مختلف محافظات المملكة بالاضافة الى 250 مشروع بنى تحتية (50 مشروع خدمات مياه وصيانة ينابيع للمناطق الفقيرة، وتأهيل 200 منزل للأسر الفقيرة في المخيمات).

كما تم تمويل مبادرات ذات طابع انتاجي واجتماعي: المحفظة الاقراضية للمتقاعدين العسكريين (210) مشاريع انتاجية، مدارس منتجة (50) مشروعا إنتاجيا للمدارس الحكومية في مختلف المحافظات، (4) مراكز اتصال Call Centers مع شركة زين في محافظات جرش، معان، البلقاء، عجلون، طاقة شمسية للأسر الأشد فقرا (465) أسرة في مناطق جيوب الفقر، (5) فروع الانتاجية بالتعاون مع وزارة العمل ، مراكز زها الثقافية للطفولة (7) في كل من إربد، الكرك، عجلون، المفرق، دير علا، الرصيفة، الاغوار الشمالية، دعم برنامج تكية ام علي في المناطق الفقيرة.

ومن خلال الخدمات الفنية والاستشارية والتدريبية ودراسات الجدوى الاقتصادية المجانية التي تقدمها مراكز إرادة الـ (28) التابعة لبرنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية تم المساعدة في تأسيس (2000) مشروع انتاجي صغير ومتوسط ومنزلي، واستهداف (2500) من الشباب والمرأة والريادين من خدمات التدريب، و(1300) برنامج وجلسة تدريبية وتوعية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك (86) مشروع مطبق لمعايير تحسين الاداء والجودة.

وتمّ استحداث وتشغيل (12) مكتبا ارشاديا في المحافظات للتوعية والتوجيه حول الخدمات التمويلية والاستشارية والتدريبية الحكومية، وتنفيذ برنامج لتشبيك خريجي برامج التدريب مع برامج الحكومة التمويلية والاقراضية والتدريبة والاستشارية.