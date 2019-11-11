تعزيز التعاون بين “الشرق الأوسط” و”الدفاع الوطني الملكية”

عمان- اتفقت جامعة الشرق الأوسط وكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، على تعزيز وتفعيل التعاون بينهما، بعد أن كان الجانبان وقعا اتفاقية تعاون مشترك العام 2017.

جاء ذلك خلال جلسة عمل مشتركة عقدت في جامعة الشرق الأوسط مع وفد من كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، أشاد خلالها سعادة الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط، بما وصلت اليه كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية من مكانة رفيعة في مجالات العلوم الاستراتيجية وتوظيفها في تحقيق الأهداف الوطنية.

وقال الدكتور يعقوب ناصر الدين “إن كلية الدفاع الوطني الملكية تعد جامعة على مستوى إقليمي، وهي مبعث فخر لنا جميعا كأردنيين”، مؤكدا “أن جامعة الشرق الأوسط جاهزة لتقديم كل إمكاناتها لخدمة الكلية، فنحن نعتبر ذلك خدمة وطن، في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين”.

وقدم آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية العميد الركن علي مقابلة، خلال الجلسة، التي حضرها رئيس جامعة الشرق الأوسط الأستاذ الدكتور محمد الحيلة ونائباه وعمداء الكليات، وعدد من كبار ضباط الكلية، إيجازا عن الكلية وبرامجها وخططها وتوجهاتها المستقبلية، معربا عن تقديره للشراكة القائمة مع جامعة الشرق الأوسط وحرص الكلية على تنميتها وسعيها لتنفيذ جميع بنود اتفاقية التعاون، كما وجه الدعوة للجامعة لحضور والمشاركة في الدورات والمحاضرات والمؤتمرات التي تعقد في الكلية ومن ضمنها مؤتمر عمان وتمرين إدارة الأزمات.

ويشمل التعاون بين جامعة الشرق الأوسط وكلية الدفاع الوطني الملكية؛ التعاون البحثي والأكاديمي، وتبادل أعضاء الهيئات التدريسية بهدف الاطلاع على خبرات وتجارب كل منهم، وتقديم محاضرات مشتركة حسب التخصصات، وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون المشترك بالأبحاث العلمية وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة، وتبادل المطبوعات والنشرات والدوريات والإصدارات العلمية، ومشاركة الطلبة من كلا الجانبين بالمؤتمرات والندوات وورش العمل التي يقيمها أحد الجانبين، والاستعانة بالمراجع العلمية المتوفرة في مكتبة الجامعة.