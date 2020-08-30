تعزيز التعاون مع سنغافورة عبر مجلس التنمية الإقتصادي السنغافوري

عمان- الغد- ضمن اللقاءات الترويجية والإستثمارية التي تقوم بها هيئة الإستثمار والتي تستهدف مستثمرين محتملين، تم عقد لقاء استثمارياً وبواسطة تقنية Zoom مع رئيس وأعضاء مجلس التنمية الإقتصادي السنغافوري، بهدف الترويج للفرص والمزايا الاستثمارية في المملكة، والمجالات المتاحة أمام الشركات السنغافورية الراغبة في دخول السوق الأردني والاستثمار في عدد من القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين كلا البلدين.

رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني أكد ان العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة علاقات صداقة وديه وراسخه، ارست دعائمها قيادتا كلا البلدين، لذلك تسعى هيئة الإستثمار وبتوجيهات حكومية لتعزيز وتطوير العلاقات الاستثماريه والاقتصاديه بين الاردن وسنغافوره .

وأضاف تعتبر جمهورية سنغافوره نموذج ناجح في الاعمال التجاريه والاستثماريه، فنحن في الأردن حريصين على ان نتعلم من تجارب سنغافوره الناجحه في مجال تطبيق افضل اساليب تقديم الحوافز والتسهيلات والاعفاءات للمشاريع الاقتصاديه وتقديم اي استثناءات للمستثمرين لتسهيل اعمالهم وتحفيز استثماراتهم .

لذلك بدأنا في هيئة الإستثمار بالعمل على إعادة هندسة العديد من الإجراءات المتعلقه بالعمليات الاستثماريه وتبسيط الإجراءات لتعزيز البيئة الاستثمارية، وبيئة الأعمال، ونقوم الأن بتنفيذ أكبر مشروع خدمات إلكترونية بعدد خدماته تحت مظلة مؤسسة واحدة هي هيئة الاستثمار، وذلك لخلق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى تحسين الخدمات ، وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية.

وخلال اللقاء عرض الوزني العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة، وقال: أن الأردن أرض الفرص الإستثمارية الواعدة والمجدية للمستثمر نظراً لوجود العديد من الميز النسبية والتنافسية في كافة مناطق المملكة، فقمنا في هيئة الإستثمار بإعداد ملف خاص بأهم الفرص الإستثمارية في المملكة تتضمن دراسات جدوى اوليه وفي العديد من القطاعات المتنوعة، وهذا الملف أعد من خلال التشاركية مع القطاعين العام والخاص وأصحاب الإختصاص.

ولسهولة التواصل مع المستثمرين أكد الدكتور الوزني أن الهيئه تسعى لفتح مكاتب تمثيليه ترويجية لها في دول العالم المختلفه لجذب الاستثمارات الخارجية الى الاردن والتعرف على الاليات المثلى لانجاح مهامها .

السفير الأردني لدى دولة سنغافورة محمود الحمود رحب بهيئة الاستثمار ومجلس الاستثمار السنغافوري مبينا ان هذا اللقاء يهدف الى زيادة وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين كلا البلدي، كما يأتي هذا اللقاء لمتابعه اللقاءات السابقه الهادفه الى تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني وترويج الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الخارجية والاستفاده من الاثار الايجابية للتحولات الرقميه الذكيه في هذا المجال .

السفير السنغافوري لدى الأردن ورئيس مجلس الأعمال السنغافوري لمنطقة الشرق الأوسط شمشير زمان، أكد على ضرورة استمرار التواصل بين رجال الاعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين من خلال تنظيم اللقاءات والندوات واستضافه وفود رجال الاعمال لتحسين وتطوير الواقع الاستثماري بين البلدين الصديقين .

رئيس مجلس التمنية الإقتصادي السنغافوري الدكتور بيه سوان جين تطرق إلى اليات تشجيع وجذب الاستثمارات الى سنغافوره والحوافز والتسهيلات المقدمه للمستثمرين و تطوير التشريعات اللازمة في هذا المجال كما تحدث عن اساليب خفض تكاليف الانتاج لزياده تنافسيه السلع الوطنيه، واكد على تزويد هيئه الإستثمار باي معلومات وبيانات و وتشريعات تساهم في تطويريه لترويج وجذب الاستثمارات الخارجيه.