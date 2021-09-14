تعزيز اليقظة أحدها.. فوائد ممارسة يوغا “الهاثا”

ترجمة: سارة الرواشدة

عمان- ما الذي يمكن أن تتوقعه في صف يوغا “الهاثا”، ولماذا أصبحت هذه اليوغا شائعة جدا؟

هاثا هي الممارسة الجسدية لليوغا مع التنفس. وهناك أنواع أخرى من اليوغا، مثل فينياسا. وممارسة اليوغا يمكن أن تساعدك في تحسين نومك، ومرونتك، وتخفيف مستويات الإجهاد والتوتر لديك.

أصبحت يوغا الهاثا واحدة من أكثر أنواع اليوغا شيوعا لأنها تعمل على بناء القوة الجسدية وتحسن مرونة الجسم وتساعد أيضا في تحسين وضعية الجسم وقوامه، بينما تزال لطيفة بما يكفي لمعظم الأجسام.

تقول مدربة اليوغا أدريان ليزلي: “إذا كنت قد حضرت صف اليوغا، فمن المحتمل أنك مارست الهاثا يوغا؛ فهو خيار رائع لكل الأشخاص المبتدئين في اليوغا، وكذلك لذوي الخبرة. سيقوم المدربون بالتوجيه وتعليم تقنيات التنفس والإرشاد إلى المحاذاة المناسبة في الوضعيات المختلفة أثناء اليوغا، ويمكن تعديل الأوضاع بناء على مستوى خبرة الممارسة لديك.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول التاريخ والفوائد الصحية ليوغا الهاثا، وما الذي يمكن أن تتوقعه إذا كنت تفكر في حضور صفوف اليوغا. كما جاء في موقع “INSIDER”

يوغا الهاثا وأصولها

يمكن تصنيف معظم دروس اليوغا التي ستجدها في الصالات الرياضية على أنها هاثا يوغا، حيث يمكنك القيام بمزيج من الوضعيات للجسم وتقنيات التنفس.

وفي أوائل الستينيات من القرن الماضي، قام البرنامج التلفزيوني الشهير “يوغا من أجل الصحة” لريتشارد هيتلمان، بتقديم “هاثا يوغا” للعائلات في جميع أنحاء أميركا. اليوم، تم التعرف إلى “الهاثا يوغا” لفوائدها الصحية، والعقلية، والبدنية ويمكن توفيرها في عشرات الآلاف من الأماكن لممارسة اليوغا في جميع أنحاء العالم.

إيجابيات الهاثا يوغا:

أظهرت الأبحاث مرارا وتكرارا أن هاثا يوغا لها مجموعة متنوعة من الفوائد للصحة العقلية والبدنية. ومن أبرز هذه الفوائد: