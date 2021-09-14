تعزيز اليقظة أحدها.. فوائد ممارسة يوغا “الهاثا”

ترجمة: سارة الرواشدة
عمان- ما الذي يمكن أن تتوقعه في صف يوغا “الهاثا”، ولماذا أصبحت هذه اليوغا شائعة جدا؟
هاثا هي الممارسة الجسدية لليوغا مع التنفس. وهناك أنواع أخرى من اليوغا، مثل فينياسا. وممارسة اليوغا يمكن أن تساعدك في تحسين نومك، ومرونتك، وتخفيف مستويات الإجهاد والتوتر لديك.
أصبحت يوغا الهاثا واحدة من أكثر أنواع اليوغا شيوعا لأنها تعمل على بناء القوة الجسدية وتحسن مرونة الجسم وتساعد أيضا في تحسين وضعية الجسم وقوامه، بينما تزال لطيفة بما يكفي لمعظم الأجسام.
تقول مدربة اليوغا أدريان ليزلي: “إذا كنت قد حضرت صف اليوغا، فمن المحتمل أنك مارست الهاثا يوغا؛ فهو خيار رائع لكل الأشخاص المبتدئين في اليوغا، وكذلك لذوي الخبرة. سيقوم المدربون بالتوجيه وتعليم تقنيات التنفس والإرشاد إلى المحاذاة المناسبة في الوضعيات المختلفة أثناء اليوغا، ويمكن تعديل الأوضاع بناء على مستوى خبرة الممارسة لديك.
إليك ما تحتاج لمعرفته حول التاريخ والفوائد الصحية ليوغا الهاثا، وما الذي يمكن أن تتوقعه إذا كنت تفكر في حضور صفوف اليوغا. كما جاء في موقع “INSIDER”
يوغا الهاثا وأصولها
يمكن تصنيف معظم دروس اليوغا التي ستجدها في الصالات الرياضية على أنها هاثا يوغا، حيث يمكنك القيام بمزيج من الوضعيات للجسم وتقنيات التنفس.
وفي أوائل الستينيات من القرن الماضي، قام البرنامج التلفزيوني الشهير “يوغا من أجل الصحة” لريتشارد هيتلمان، بتقديم “هاثا يوغا” للعائلات في جميع أنحاء أميركا. اليوم، تم التعرف إلى “الهاثا يوغا” لفوائدها الصحية، والعقلية، والبدنية ويمكن توفيرها في عشرات الآلاف من الأماكن لممارسة اليوغا في جميع أنحاء العالم.
إيجابيات الهاثا يوغا:
أظهرت الأبحاث مرارا وتكرارا أن هاثا يوغا لها مجموعة متنوعة من الفوائد للصحة العقلية والبدنية. ومن أبرز هذه الفوائد:
- التحسن في نوعية النوم: ممارسة اليوغا لا تساعد الأشخاص على النوم بشكل أسرع فحسب، بل يمكنها أيضا تحسين نوعية نومهم. لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين مارسوا اليوغا أظهروا “انخفاضا ذا أهمية إحصائية” في الحاجة إلى استخدام مساعدات النوم.
- تخفف من الإجهاد: وجدت دراسة صغيرة في العام 2017 جاءت في موقع”scienceDirect” أن الأشخاص الذين مارسوا يوغا الهاثا قبل التعامل مع أي مهمة مرهقة كان لديهم انخفاضا في ضغط الدم ومستويات منخفضة من الكورتيزول مقارنة بأؤلئك الذين شاهدوا التلفزيون بدلا من ذلك مسبقا. وأفاد المشاركون في مجموعة اليوغا أيضا أنهم شعروا بمزيد من الثقة بشأن أدائهم أثناء أي مهمة مجهدة.
-تحسين التوازن والقوة الأساسية للجسم: قال المتطوعون في دراسة في العام 2016 كما جاء في المكتبة الوطنية للطب، إن الأشخاص الذين قاموا بالتدرب على يوغا “الهاثا” لمدة 21 يوما فقط تحسنت لديهم قوة عضلاتهم الأساسية في الجسم وكذلك توازنهم.
- تخفيف آلالام الرقبة والظهر: وجدت مراجعة أجريت في العام 2008 أن اليوغا يمكن أن تساعد في منع أو إدارة آلالام أسفل الظهر من خلال تحسين وضعية الجسم وتقوية العضلات وتصحيح الخلل في العمود الفقري. ووجد تحليل تلوي آخر في العام 2019 كما جاء في”Lippincott” أن اليوغا يمكنها أيضا تحسين نطاق الحركة في الرقبة وتقليل شدة الألم.
-انخفاض مستويات الاكتئاب: وفقا لمراجعة منهجية أجريت في العام 2013 كما جاء في موقع “Frontiers”، فإن اليوغا قادرة على تعزيز مستويات الناقلات العصبية الجيدة مثل السيروتونين وحمض غاما أمينوبوتيريك، والتي تهدئ وتنظم المزاج. ووجدت المراجعة نفسها أن الأشخاص الذين مارسوا اليوغا مرة واحدة أسبوعيا أفادوا بدرجات أقل في الدراسة الاستقصائية التي تقيس نسبة الاكتئاب بعد خمسة أسابيع فقط.
- تعزيز المرونة: وجدت دراسة صغيرة في العام 2015 جاءت في المكتبة الوطنية للطب أنه عندما شاركت النساء الأكبر سنا في جلسات يوغا الهاثا لمدة 90 دقيقة مرة واحدة في الأسبوع، تحسنت المرونة لديهن في العمود الفقري وأوتار الركبة. ونتيجة لذلك، أكد الباحثون أنه ينبغي التوصية بتمارين اليوغا لكبار السن لزيادة نطاق الحركة في المفاصل وتعزيز مرونة عضلاتهم.
- تعزيز اليقظة: في دراسة استقصائية جاءت في موقع “BMC” التي أجريت في العام 2018 على 1820 شابا، لاحظ المشاركون قدرا أكبر من اليقظة أثناء ممارسة اليوغا بانتظام – إضافة إلى أنه أصبح لديهم دافعا أكبر للانخراط في أنواع أخرى من الأنشطة البدنية وتناول الطعام الصحي.