تعزيز سبل التعاون بين “الأردنية” ووزارة الصحة

عمان -الغد التقى رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة أمس وزير الصحة الأستاذ الدكتور فراس الهواري

وتناول الطرفان تعزيز سبل التعاون ما بين الوزارة مع الكليات الصحية في الجامعة وتطوير القطاع الصحي ورفده بالكفاءات الطبية المؤهلة والمدربة، ما يؤثر ايجابا في رفع سوية الخدمات الطبية، وتقديم كافة التسهيلات الطبية والصحية التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن وخاصة في ظل جائحة كورونا

وأشاد القضاة بدور وزارة الصحة بما تقدمه من خدمات من شأنها تطوير المنظمومة الصحية في الوطن وتعزيز أمن المواطنين، وخطة الوزارة في التوسع لافتتاح مراكز التطعيم ضد فايروس كورونا حيث ضمت الجامعة الأردنية مركزين للتطعيم

وبدوره ثمن الهواري دعم المؤسسات الوطنية لجهود الوزارة بما فيها الجامعة الأردنية ومستشفاها، مؤكدا على ضرورة واهمية اللقاءات المستمرة بشكل دوري لمتابعة القضايا المتعلقة بخدمة القطاع الصحي والتعاون المشترك بين الوزارة والجامعة

وحضر اللقاء مدير عام مستشفى الجامعة الاستاذ الدكتور اسلام مساد وعميد كلية الطب الأستاذ الدكتور ياسر ريان

يشار إلى أن معالي الأستاذ الدكتور فراس الهواري هو استاذ سريري في الجامعة الاردنية بناءا على الاتفاقية المبرمه بين مركز الحسين للسرطان والجامعة الاردنية..