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تعطل حافلة لحجاج أردنيين في السعودية.. والأوقاف تتدخل

منذ 5 ساعات
أرشيفية
أرشيفية

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أحمد الرواشدة
مكة المكرمة- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حسام الحياري أن بعثة الحج الادارية التابعة للوزارة قامت باستئجار حافلة لنقل حجاج أردنيين كانوا في طريق عودتهم الى الوطن وتعطلت حافلتهم بعد قطعهم مسافة 50 كيلومترا من مكة المكرمة.
واضاف الحياري ان ملاحظة وردت الى وحدة تتبع الحافلات افادت بوجود حافلة معطلة الامر الذي دفع بعثة الحج الادارية لاستئجار حافلة لحل مشكلة الحجاج جذريا وتغريم الشركة لاحقا في حال ثبوت تقصيرها.
واكد ان فرق البعثة الاردنية ووحدة التتبع الالكتروني تقوم بعملها في نقاط محددة على طريق من الديار المقدسة نحو ارض الوطن ليصل جميع حجاج بيت الله الحرام الى بيوتهم بأمان.

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