تعطل خزان يؤخر دور المياه في قصبة معان

عمان- الغد- اوضحت سلطة المياه التابعة لوزارة المياه والري أن عطلا فنيا طارئا في ساعة متأخرة من مساء ليلة الجمعة تسبب بتعطل احد المحابس الرئيسة على خزان الطاحونة البالغة سعته التخزينية 4500 م3، ما ادى الى تأخير ادوار مناطق قصبة معان مناطق طريق أذرح لمدة 48 ساعة.

وبين مدير إدارة مياه محافظة معان المهندس بلال الدحيات أن الكوادر الفنية التابعة لإدارة مياه معان وسلطة المياه تواجدت في المكان على الفور، واوقفت الضخ من الخزان وتفريغه، وبدأت عملية استبدال جميع المحابس الرئيسة، واجراء صيانة شاملة للخطوط الرئيسة الناقلة للمياه.

وأرجع سبب المشكلة إلى تعطل احد المحابس الرئيسة ما ادى الى توقف انسياب المياه من الخزان، مشيرا إلى ان معظم مناطق قصبة معان ستتأثر خلال الـ 48 ساعة القادمة حتى انتهاء الفرق الفنية من عملية اصلاح المحابس وصيانة الخطوط.

ولفت إلى ان كافة الطواقم تعمل منذ ساعة متأخرة ليلة أمس، وبكل امكانياتها لإصلاح الوضع وإعادة الامور الى حالها، وسيتم إعادة تشغيل الخزان، والبدء بتزويد وتعويض المناطق المتضررة، وكذلك مناطق الدور حسب الدور المعمول به لتعود الامور إلى طبيعتها خلال اقل من 48 ساعة لجميع مناطق قصبة معان وطريق اذرح.

وقال: إن كافة الكوادر تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة منذ حدوث العطل لتجاوز كافة الاختلالات التي شهدتها معظم مناطق قصبة معان بسبب هذا الحدث الطارئ وغير المبرمج، داعيا جميع المواطنين الى تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن إرادة سلطة المياه، مؤكدا انه سيتم تزويد جميع المناطق تباعا فور إعادة تشغيل الخزان وصيانة المرافق.

وأشار إلى انه تم تجهيز ايضا بئر جديد 7 لربطه على خزان سمنة وتعزيز كميات المياه بطاقة نحو 50 م3/ساعة، وتقوم الفرق الفنية بتركيب لوحة الكهرباء وربطها على الخزان من خلال الخطوط الرئيسة وتركيب مولد لتشغيل البئر خلال الـ 48 ساعة المقبلة، ما سينعكس على تحسين ادوار مناطق حي الاشغال وحي الشاويش والمحطة والاسكانات والزراعة والعامرية.