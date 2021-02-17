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تعطيل أعمال مستشفى الجامعة الأردنية يوم غد الخميس

منذ ساعتين
مستشفى الجامعة الأردنية

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عمان-الغد- نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المراجعين والموظفين قرر مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور إسلام مساد، تعطيل أعمال المستشفى يوم غد الخميس الموافق 2021/2/18، وسيتم جدولة مواعيد العيادات والعمليات ليوم غد وترحيلها لاحقاً.
علماً بأن دائرة الطوارئ في المستشفى تعمل على مدار 24 ساعة في استقبال جميع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمة.

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