تعطيل أعمال مستشفى الجامعة الأردنية يوم غد الخميس

عمان-الغد- نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المراجعين والموظفين قرر مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور إسلام مساد، تعطيل أعمال المستشفى يوم غد الخميس الموافق 2021/2/18، وسيتم جدولة مواعيد العيادات والعمليات ليوم غد وترحيلها لاحقاً.

علماً بأن دائرة الطوارئ في المستشفى تعمل على مدار 24 ساعة في استقبال جميع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمة.