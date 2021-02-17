تعطيل أعمال مستشفى الجامعة الأردنية يوم غد الخميس

عمان-الغد- نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المراجعين والموظفين قرر مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور إسلام مساد، تعطيل أعمال المستشفى يوم غد الخميس الموافق 2021/2/18، وسيتم جدولة مواعيد العيادات والعمليات ليوم غد وترحيلها لاحقاً.
علماً بأن دائرة الطوارئ في المستشفى تعمل على مدار 24 ساعة في استقبال جميع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمة.
عمان-الغد- نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المراجعين والموظفين قرر مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور إسلام مساد، تعطيل أعمال المستشفى يوم غد الخميس الموافق 2021/2/18، وسيتم جدولة مواعيد العيادات والعمليات ليوم غد وترحيلها لاحقاً.