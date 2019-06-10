تعطيل مكتب أحوال وجوازات الرمثا اليوم نتيجه لتماس كهربائي

الغد– أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات الرمثا اليوم الاثنين بسبب حدوث تماس كهربائي في المكتب نتيجه الحمل الزائد على العمود الكهربائي الخارجي حيث سارعت كوادر الدفاع المدني الى التعامل مع الحريق بكفاءه عاليه ولم ينتج عن الحريق والتماس الكهربائي اي اضرار في الاوراق و الاجهزه في المكتب.

وأضافت الدائره ان اعمال المكتب ليوم غد الاثنين سيتم تعطيلها لغايات اجراء بعض الاصلاحات داعية المواطنين في حالة الضروره الى مراجعة مكتب أحوال الطره او مكتب احوال الشجره لانجاز معاملاتهم وبينت الدائره ان المكتب سيباشر بتقديم خدماته للمواطنين اعتبارا من صباح بعد غد الثلاثاء وكالمعتاد.