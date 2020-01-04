تعطيل وتأخير دوام مدارس غدا في المملكة جراء المنخفض الجوي

محافظات-الغد- قررت مديرة التربية والتعليم لتربية قصبة الطفيلة الدكتورة لبنى الحجاج، تعطيل الصفوف الثلاثة الأولى في مدارس الطفيلة كافة، وتأخير الدوام لبقية الصفوف للساعة التاسعة صباحاً ليوم غد الأحد.

كما قررت تأخير دوام المديرية للساعة التاسعة صباحاً وذلك جراء الظروف الجوية السائدة وتأثر المحافظة بالمنخفض الجوي وما يصاحبه من رياح شديدة وتساقط للأمطار وتدني درجات الحرارة.-

لواء بصيرا

كما قرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا الاستاذ حازم العمريين تعليق الدراسة للصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال ليوم غد الأحد وتأخير الدوام لبقية الطلبة ولموظفي المديرية حتى التاسعة صباحا.

المزار الجنوبي و البادية الشمالية

وتم أيضا تأخير الدوام في مدارس مديرية المزار الجنوبي و في البادية الشمالية الشرقية لمدة ساعة.

البترا

فيما قرر مدير التربية والتعليم الأستاذ محمد الشقيرات، تعليق الدوام في مدارس مديرية البتراء ليوم غد الأحد بسبب الأحوال الجوية السائدة على أن يكون دوام موظفي المديربه الساعة التاسعة والنصف صباحا، على أن يتم تعويض ذلك في يوم آخر .

الشوبك

كما قرر مدير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم الشقيرات تعليق الدوام في مدارس مديرية الشوبك ليوم غد الأحد بسبب الأحوال الجوية السائدة على أن يتم تعويضه لاحقا بيوم سبت ، ويكون دوام موظفي المديربه الساعة التاسعة والنصف صباحا.

معان والبادية الجنوبية

كما قرر مدراء التربية في معان والبادية الجنوبية تعليق الدوام ليوم غدا الأحد، على أن يتم تعويض ذلك في يوم آخر.