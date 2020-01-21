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تعطيل وتأخير دوام مدارس ومديريات ليوم غد الأربعاء (تفاصيل)

منذ 57 دقيقة

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فيصل القطامين

محافظات- قرر مدير التربية والتعليم للواء الشوبك، والبترا بالوكالة الدكتور إبراهيم الشقيرات، تأخير دوام المدارس والموظفين في مديريات التربية ليوم غد الأربعاء حتى الساعة 10:00 صباحاً.
كما وقررت مديرة التربية والتعليم لتربية الطفيلة الدكتورة لبنى الحجاج تعطيل الدوام للمدارس الحكومية يوم غد الأربعاء بسبب الأحوال الجوية حفاظا على سلامة الطلبة.

من جهته، قرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا تعليق الدوام للمدارس ليوم غد الأربعاء وتأخير دوام موظفي المديرية حتى الساعة التاسعة صباحا
وأكدت وزارة التربية استمرار العمل بتفويض الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية والتعليم بالميدان بتأخير أو تعطيل الدوام بالمدارس، بما في ذلك مواعيد امتحانات الطلبة التي من المتوقع أن تبدأ رسمياً في المدارس الحكومية يوم غد. (بترا)

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