تعقيم المواقع السياحية والأثرية

محمد أبو الغنم

عمان– بدأت وزارة السياحة والآثار من خلال كوادر دائرة الآثار العامة أمس، بتعقيم جميع المواقع السياحية الأثرية ومراكز الزوار والمتاحف وغرف بيع التذاكر، بعد أن تم إغلاقها لمدة أسبوع بقرار من الحكومة، وذلك ضمن الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة انه تم تزويد جميع المواقع والأماكن الأثرية بمواد التعقيم اللازمة، وكذلك تزويدها بنشرات وملصقات توعوية وإرشادية للحماية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، وكذلك توزيع الكمامات والقفازات على الموظفين العاملين في مراكز الزوار والمتاحف. مشيرة إلى ان عمليات التعقيم هي اجراءات احترازية للحماية من “كورونا”.

وبينت الوزارة ان هذا الاجراء جاء بعد التأكد من وجود إصابات بفيروس كورونا من بعض سياح المملكة الأجانب الذين دخلوا الأردن.

وأضافت الوزارة ان المواقع السياحة والأثرية، بالإضافة إلى المتاحف تخلو من الزوار بعد قرار الحكومة الأخير الذي جاء بوقف دخول تلك الأماكن لمدة أسبوع.

واطلقت الحكومة أول من أمس حزمة إجراءات لحماية الوطن والمواطن من انتشار فيروس كورونا شملت الكثير من القرارات والتي طالت القطاع السياحي.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر أمس اكتشاف 6 حالات كورونا بعد منتصف ليل السبت الاحد وان الإصابات لأردنيين اثنين و 4 فرنسيين.

وبين أن الحالة الأولى لأردني عائد من بريطانيا، والثانية لأردني خالط سائحة أميركية غادرت الأردن، والحالات الباقية لـ 4 سياح فرنسيين. مشيرا إلى ان جميع الإصابات جاءت من الخارج.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز السبت في بيان صحفي مجموعة إجراءات وقرارات جديدة اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في ضوء التطورات العالمية المتسارعة وبهدف حماية الوطن والمواطنين.

وقررت الحكومة تعليق الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول اعتبارا من يوم الاثنين 16 آذار 2020، سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء 17 آذار 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.