تعقيم شارع الخالدي الطبي قبل موعد فتح عيادات الأطباء

عمان- الغد- نفذت مبادرة التعقيم التي اطلقتها الشركة الاردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم “جوسوي” حملات تعقيم شملت شارع الخالدي الطبي الذي يضم اكبر تجمع لعيادات الاطباء في المملكة، خاصة مع قرب فتح عيادات الاطباء والمقرر يوم الاثنين.

كما قامت الحملة بتعقيم الملتقى العلمي والاجتماعي لنقابة الاطباء، ومستشفى ابن الهيثم وعدد من مستودعات الادوية.

وكانت الحملة قد قامت بتعقيم عدة مستشفيات حكومية من بينها مستشفى النديم في مادبا ومستشفى الحيين في السلط، بالاضافة الى العديد من المراكز الصحية والمرافق العامة في بلدية ناعور.

وقالت الشركة ان الحملة تاتي في اطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية والصحية للشركة ممثلة بمديرها العام محمد شاهين، ودعما للجهود الوطنية المبذولة لمحاصرة الفايروس ومنع انتشاره.

واشارت ان حملة التعقيم مستمرة، حيث سيتم تعقيم عدد من المؤسسات العامة وخاصة نلك التي لها علاقة بالقطاع الصحي وسلامة المواطنين.