تعقيم مستشفى الحسين في السلط بالتعاون مع مبادرة “الأردنية السويدية”

السلط- قامت حملة التعقيم التي اطلقتها الشركة الاردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم “جوسوي” بتعقيم مستشفى الحسين الحكومي في السلط.

وشملت عمليات التعقيم اقسام الطوارىء والأطفال والعزل والعيادات التخصصية والعيادات الخارجية والنسائية والمختبرات الطبية والصيدليات والمكاتب الادارية.

وشكر مدير المستشفى د.علي العبدالات باسم الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، الشركة الاردنية السويدية على مبادرتها والتي تدعم الجهود الوطنية لمنع انتشار مرض “كورونا”.

وقال اننا جميعا في مركب واحد، وان هناك مسؤولية كبيرة تقع على المواطن في الالتزام بالتوجيهات والقرارات التي تصدر لمنع انتشار الفايروس.

ومن جهته قال رئيس فريق حملة التعقيم عمر أبوبكر، ان الشركة الاردنية السويدية ممثلة بمديرها محمد شاهين، تقوم بحملة التعقيم في اطار مسؤوليتها الوطنية والصحية، ودعما للجهود الوطنية المبذولة لمحاصرة الفايروس ومنع انتشاره، حتى تعود الامور الى طبيعتها في اقرب وقت ممكن.

واشرف على عملية التعقيم رئيس قسم الطوارئ الدكتور عاصم غنيمات، ورئيسة قسم الخدمات السيدة سهير جريسات، و من قسم الصحة العامة احمد عباس و مديرة مشروع شركة قلب الاسد م.تقوى نسور.