تعقيم 129 مسجدا في مادبا استعدادا لصلاة الجمعة

أحمد الشوابكة

مادبا – قال مدير أوقاف محافظة مادبا الدكتور عيسى مصبح البواريد إنه تم التعاون مع بلديات مادبا الكبرى و ذيبان الجديدة ولب ومليح و جبل بني حميدة تعقيم نحو 129 مسجدا لإقامة صلاة الجمعة في ١٢٩ مسجد وباحتها،لإقامة صلاة الجمعة لأول مرة بعد عملية الحظر التي نفذتها الحكومة للوقاية من انتشار جائجة فيروس الكورونا.

وأشار البواريد لـ”الغد” أنه تم وضع تعليمات خاصة لتنظيم إقامة الصلاة التي تم تحديد فتح المساجد قبل موعد الصلاة بنصف ساعة ليتم عملية الوقاية بالتنسيق مع الشرطة المجتمعيةو هيئة شباب كلنا الاردن، مؤكدا بأنه سيتم تطبيق الإجراءات الوقاية والتي تتمثل بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي من الحماية من الوباء.

كما تم وضع برنامج لخطباء صلاة الجمعة يتحدثون في عن الوقاية والحماية من الوباء.