تعقيم 20 مدرسة ومسجدا ضمن مبادرة “جوسوي”

عمان – عقمت حملة تعقيم المرافق والمؤسسات العامة التي اطلقتها الشركة الأردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم “جوسوي” بتعقيم نحو 20 مدرسة ومسجدا في اطار مساهمتها في الجهود الوطنية المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت الحملة عقمت مرافق صحية وخدمية عامة في عمان البلقاء ومادبا إضافة الى تعقيم دور العبادة من مساجد وكنائس.

وشملت الحملة تعقيم مستشفيات ومركز صحية من بينها مستشفى النديم في مادبا ومستشفى الحسين في السلط، وشارع الخالدي الطبي، إضافة الى العديد من المراكز الصحية والمرافق العامة في بلدية ناعور.

وقالت الشركة ان الحملة تاتي في اطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية والصحية للشركة ممثلة بمديرها العام محمد شاهين، ودعما للجهود الوطنية المبذولة لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره.