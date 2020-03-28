أخبار محليةالغد الاردني

تعقيم 95% من الشوراع الرئيسية والفرعية التابعة لـ”الأمانة”

منذ 50 دقيقة

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عمان- الغد- قال نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق المهندي حسام النجداوي لـ” الغد” اليوم، إن كوادر الأمانة انتهت مؤخرا من تعقيم 95% من الشوارع الرئيسة والفرعية والأحياء والتجمعات التجارية في مناطق الأمانة  الـ22.
وأكد النجداوي أن نحو 100 آلية و 400 موظف و250 فرقة مستمرة بالعمل على مدار الساعة وخلال الأيام الماضية في مواجهة ” الكورونا”.

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