تعقيم 95% من الشوراع الرئيسية والفرعية التابعة لـ”الأمانة”

عمان- الغد- قال نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق المهندي حسام النجداوي لـ” الغد” اليوم، إن كوادر الأمانة انتهت مؤخرا من تعقيم 95% من الشوارع الرئيسة والفرعية والأحياء والتجمعات التجارية في مناطق الأمانة الـ22.

وأكد النجداوي أن نحو 100 آلية و 400 موظف و250 فرقة مستمرة بالعمل على مدار الساعة وخلال الأيام الماضية في مواجهة ” الكورونا”.