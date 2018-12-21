تكنولوجيا

تعليقاتك المزعجة قد تحظر حسابك على يوتيوب

منذ 10 دقائق
وتيوب

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

برلين – يسعى الكثير من المستخدمين إلى زيادة شهرة قنواتهم على منصة يوتيوب من خلال إنتاج محتويات كثيرة أو الإعجاب بمقاطع الفيديو الأخرى أو التعليق عليها، ولكن يتعين عليهم عدم المبالغة في هذه الإجراءات.
وتنص الأحكام والشروط العامة لمنصة يوتيوب على “أن نشر الكثير من المحتويات غير المستهدفة أو غير المرغوب فيها أو المكررة، بما في ذلك التعليقات والرسائل الشخصية، يعد أمرا غير مقبول”.
وفي حال مخالفة هذه القواعد فإنه يتعين على المستخدم أن يضع في اعتباره احتمال حظر حسابه لفترة غير محددة.
يسري ذلك أيضا عندما يحاول المستخدم الاحتيال في المحتويات الخاصة، كما تمنع منصة يوتيوب إنشاء إيضاحات أو علامات أو عناوين أو صور مصغرة لزيادة أعداد المشاهدات.- (د ب ا)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

منذ يومين
289

ارتفاع قياسي بعدد مستخدمي لعبة الببجي “PUBG”

منذ 7 أيام
680

خلل في فيسبوك يكشف صور سبعة ملايين مستخدم

منذ 7 أيام
693

تقنية “فريدة” لشحن الهاتف بالملابس

إنستغرام
منذ أسبوع واحد
354

إنستغرام تكشف أبرز صيحات العام عبر شبكتها

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock