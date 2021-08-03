فرح عطيات



عمان – قرر اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات (تحت التأسيس) تعليق إضراب العاملين في البلديات، الذي كآن مقررا تنفيذه الاحد المقبل وحتى إشعار آخر.

تأتي هذه الخطوة، وفق بيان أصدره الاتحاد مساء الثلاثاء،” بعد لقاء أجراه الاتحاد مع وزير الادارة المحلية توفيق كريشان في وقت سابق، تعهد خلاله بأن يصار لتثبيت عمال الوطن خلال الشهر القادم، وذلك بعد أن يتم جمع كافة الكشوفات بأسماء عمال الوطن (الفعليين في الميدان)، وارسالها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المطلوبة”.

في حين رافقت هذه الوعود تعهدات من النائب خالد الشلول بمتابعة قضية العمال لحين التأكد من تلبية مطالبهم.

وأشار الإتحاد، في البيان الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، الى أن “بلديات عدة ما زالت ام ترسل الكشوفات المطلوبة ما ساهم في تأخر اصدار قرار الثبيت، بحسب تصريحات كريشان خلال الاجتماع”.

ووجه الوزير كريشان، تبعا للإتحاد، “مدير مكتبه للإسراع بإنهاء نظام صندوق الإدخار، بغية السير بالاجراءات القانونية الرسمية، بعد التأكيد على أحقية العاملين في البلديان بمكافأة نهاية الخدمة”.

وأكد الاتحاد على ” عدم سعيه في ظل ما تعانيه المملكة من ظروف استثنائية نتيجة وباء كورونا وارتفاع معدلات الاصابات، التوجه نحو تأزيم المشكلة، بل السعي نحو حلها بطرق سلمية”.

لكنه شدد، في بيانه على أنه ” في حال عدم سير الإجراءات حسب الإتفاق المبرم، أو محاولة التباطؤ وبشكل ممنهج في المضي قدما في تنفيذها فإنه سيتم اتخاذ قرار بالعودة لكافة أنواع الاجراءات التصعيدية مجددا”.

وكان الاتحاد أرسل كتابًا لوزير الإدارة المحلية نهاية الشهر الماضي، بعد أن تقدم موظفو البلديات بمطالب في أيلول (سبتمبر) 2019، وتحقق بعضها، في حين ينتظرون تحقيق ما تبقى منها، ووفق مدد زمنية كان اتفق عليها سابقا مع وزارة الإدارة المحلية.

وجاء في الكتاب، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، “لقد تفهمنا نحن كموظفي بلديات الأردن، الظروف التي أدت إلى تأخير تحقيق بعض المطالب، والتي تحتاج الى قنوات قانونية للسير بها، من بينها الجائحة التي اجتاحت البلاد والعالم أجمع، الإ أن فترة الانتظار قد طالت، ولم نعد نرى أي عمل جاد وفعلي لاتمامها”.

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