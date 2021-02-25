تعليق إقامة الصلوات في الكنائس الجمعة

عمان – الغد – دعا مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، الخميس، إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصحيّة الوقائيّة والإجراءات الإحترازيّة الفرديّة والجماعيّة، التي تدعو إليها الجهات الرسميّة والمُختصّة دونَ التهاون بأي مِنها.

وقال في بيان، “نظرا لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد في الأردن فإننا نُواكب في هذهِ الظروف ما يَطرأ من تطوّرات تتعلّق بالإجراءات الجديدة المُتخذة من قبل الحُكومة والتي تَتطلب من الجميع تكثيف الجهود لمُجابهة هذا الوباء والحَدّ من انتشاره.

المجلس، دعا لجميع الكهنة وأبناء الرعايا في الأردن، إلى الالتزام بقرار الحظر الشامل أيام الجمعة حيث تُعلَق فيهِ إقامة الصلوات في الكنائس، وإلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مجلس رؤساء الكنائس فيما يخص الحضور إلى الكنائس للمشاركة في الخدم (الليتورجية) داعين الجميع للأخذ بالإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي وارتداء كمامات وقفازات وتعقيم يدين قبل الدخول إلى الكنيسة والالتزام بترك مسافة أمان.

وبخصوص إقامة الخدم الكنسية من (سرّ المعمودية، الأكاليل والجنازات)، قال المجلس: “تكون بحضور كاهن الرعيّة والأهل والمُقربين فقط، بالعدد المَحدد الذي أقرته الجِهات الرسميّة بحسب أوامر الدفاع حيث لا يتجاوز (20) شخصاً مع ضرورة الأخذ بإجراءات التباعد الاجتماعي والسلامة العامة”.

وأضاف: “انطلاقا من حرصنا على صحةِ وسلامةِ الجميع واستجابة لتوجيهات وتوصيات الجهات الرسميّة نرجو الالتزام بتجنب إقامة المناسبات الاجتماعية واللقاءات الخاصة في المنازل من (بيوت عزاء، خطوبة منزلية، حفلات زواج، حفلات معمودية، وعزائم خاصة) والتخفيف قدر المستطاع من الزيارات المتواترة بين الأقارب والأصدقاء في ظل هذه الظروف الراهنة والتي أصبحت إقامتها تحت طائلة المسائلة القانونية والقضائية”.