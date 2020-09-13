تعليق إقامة الصلوات في كنائس الفحيص واللاتين

عمان – أعلن رئيس مجلس رؤساء الكنائس الأردنية مطران الأردن للروم الارثوذكس، خريستو فورس عطاالله، تعليق إقامة الصلوات والقداديس لمدة أسبوع في جميع كنائس مدينة الفحيص ولمدة 14 يوما في كنيسة اللاتين.

وقال المطران عطالله في بيان اليوم وصل (بترا)، نسخة منه إن القرار جاء نظرا لإصابة أحد خدام كنيسة اللاتين بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن التعليق يعتبر إجراء احترازياً لحماية المصلين.

وأشار البيان، إلى أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة وقابل للتحديث نظراً للمستجدات المتعلقة بالوباء.

وعبر المطران عن ثقته بأبناء رعايا مدينة الفحيص وبكافة أبنائنا في محافظات المملكة، بالتقيد بأوامر الدفاع وعدم التجمعات وتطبيق إجراءات السلامة العامة الخاصة بمكافحة انتشار الوباء، وأخذ الحيطة والحذر للحيلولة دون انتشاره. وقال عطالله في البيان، “في هذه الأوقات الصعبة التي نمر بها نرفع الدعاء الى الله العلي القدير أن يرفع عن بلادنا المقدسة هذا الوباء، ونصلي للمرضى ليمن عليهم الرب بالشفاء العاجل”.