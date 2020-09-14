تعليق إقامة الصلوات والقداديس في كنائس المملكة لمدة أسبوعين

عمان-الغد- أعلن المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس ورئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن تعليق إقامة الصلوات والقداديس في كافة كنائس المملكة لمدة أسبوعين.

ويعتبر قرار التعليق بحسب موقع هلا أخبار، كإجراء احترازي لحماية المصلين، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 17 ايلول 2020 علماً أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

وأضاف، كلنا ثقة بأبنائنا في محافظات المملكة كافة بالتقيد بأوامر الدفاع وعدم التجمعات وتطبيق إجراءات السلامة العامة الخاصة بالفيروس وأخذ الحيطة والحذر للحيلولة دون انتشاره.