تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة بمساجد الصريح حتى إشعار آخر

أحمد التميمي

إربد- قررت مديرية أوقاف إربد الثانية تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة في جميع مساجد الصريح جنوب مدينة إربد حتى إشعار آخر لحين استقرار الوضع الأمني، وفق مديرها عبد السلام نصير.

ودعا نصير الجميع للالتزام بالقرار وتحت طائلة المسائلة القانونية والإدارية، مضيفا أن تعليق صلاة الجمعة في كافة المساجد جاء كإجراء احترازي في ظل وجود حالة احتقان ما بين الأطراف المتشاجرة وخوفا من احتكاكهم مع بعض.

وأكد أن المساجد ستبقى مغلقة بصلاة الجمعة لحين التوصل إلى صلح ما بين جميع الأطراف، مؤكدا أن تعليق الصلاة فقط يوم الجمعة نظرا للأعداد الكبيرة من المصلين التي تؤم المساجد وخوفا من حدوث أي طارئ.

ويأتي تعليق صلاة وخطبة الجمعة بعد حدوث مشاجرة بين مجموعتين من أبناء البلدة الأسبوع الماضي استخدم فيها الأعيرة النارية والحجارة وتسببت بوفاة أحد الأشخاص وإصابة 5 آخرين.

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