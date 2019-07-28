عمان – الغد – قرر مجلس نقابة الممرضين تعليق اضراب ممرضي مستشفى الجامعة الاردنية إلى حين الانتهاء من تقرير وتوصيات اللجنة المشكلة لبحث مطالب الكادر التمريضي والالتزام بتنفيذ قراراتها.

وجاء قرار مجلس النقابة عقب اللقاء الذي جمع رئيس الجامعة الاردنية د.عبد الكريم القضاه مع نقباء النقابات الصحية امس السبت.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة مطالب النقابة للواردة في كتاب مجلس نقابة الممرضين بتاريخ 2019/3/25 (الاجراءات التمريضية، الحوافز، العلاوة الفنية) برئاسة نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس وعضوية مدير المستشفى الدكتور عبد العزيز زيادات، ود.غالب ابو رمان وعضو مجلس نقابة الممرضين مصطفى طلال.

ويحق للجنة بالاستئناس بمن تراه مناسبا، على ان ترفع اللجنة توصياتها بالسرعة الممكنة.

وقالت النقابة في بيان لها انه تم خلال اللقاء الاتفاق على تحويل شهادة الممرض المشارك الى شهادة ممرض قانوني مع امتيازاتها، على أن يتوفر الشاغر الوظيفي، وان يكون المتقدم مؤهلا لشغل هذه الوظيفة، وان يكون هذا الاجراء ضمن التشريعات النافذة في الجامعة الاردنية، وفي غير ذلك يترك الامر للجنة المشكلة مع اعطاء الاولوية للعاملين داخل المستشفى وحسب التشريعات النافذة في الجامعة الاردنية.

كما تم الاتفاق على ان يعاد صرف الحوافز المدفوعة مقدما والتي نص عليها قرار مجلس المستشفى رقم 2013/21 بتاريخ 2013/7/28 وذلك اعتبارا من 2019/9/1 على ان يتم عرض هذا البند على مجلس المستشفى لاقراره.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على اسقاط والغاء كافة الاجراءات القانونية والادارية المتخذة من الطرفين والتعهد بعدم الملاحقة اعتبارا من تاريخ بدء التوقف عن العمل 2019/7/23.