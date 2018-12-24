إلغاء اعتصام البلديات وتوافق على تنفيذ المطالب

أحمد التميمي

اربد – أعلنت وزارة الشؤون البلدية عن توصلها لاتفاق مع ممثلين عن موظفي البلديات على آليات تنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها سابقا.

وقالت الوزارة في بيان مساء الاثنين، انها ستستكمل ووفقا لقرارات المجالس البلدية المرفوعة اليها، واعتبارا من صباح الاريعاء المقبل، تنفيذ المطالب التي تقع ضمن صلاحياتها واختصاصها ورفع باقي المطالب الى مجلس الوزراء للنظر بمدى توافقها مع التشريعات النافذة.

من جانبه، اعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العام للعاملين في البلديات في بيان، انه قرر بصفته ممثلا للعاملين بالبلديات وباجماع الأعضاء، تعليق الاعتصام الذي كان مقررا بعد غد الاربعاء.

وقال الاتحاد ان الهدف من حراك العاملين هو السعى إلى تحسين الوضع الوظيفي للعاملين في البلديات الا انه وبعد الاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية على آلية تتفيذ المطالب واعلان الوزارة عن مدة زمنية لتنفيذها والعوده للاتفاقية الموقعة مع ممثلين عن الموظفين وتنفيذ كافة المطالب التي من صلاحياتها ورفع باقي المطالب الى مجلس الوزراء، فإن المجلس التنفيذي للاتحاد قرر باجماع الأعضاء تعليق الاعتصام المقرر الاربعاء المقبل.