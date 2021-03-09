الحكومة تحول جميع طلبة المدارس إلى “التعليم عن بعد”

عمان – الغد – أعلن وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، الثلاثاء، تعليق الدوام الوجاهي في جميع مدارس المملكة ولجميع الفئات بما فيها الصفوف الثلاث الأولى ورياض الأطفال والثانوية العامة “التوجيهي”، ابتداء من الأربعاء.

وقال أبو قديس إنه سيستمر الدوام بالحد الأدنى وبما يضمن ديمومة تقديم الخدمة التعليمية عن بعد للطلبة.

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