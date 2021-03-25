تعليق الدوام بمركز شركة مياه اليرموك في إربد

عمان- الغد- قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني انه تم تعليق الدوام في مركز شركة مياه اليرموك لمدة 24 ساعة ابتداء من اليوم 25/3/2021 والاعتذار عن استقبال المراجعين نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المومني أن هذا الإجراء يأتي احترازيا وانسجاما مع الإجراءات الوقائية المتبعة لضمان عدم تزايد حالات الإصابة ومن أجل العمل على تعقيم المبنى وإجراء الفحوصات للمخالطين بشكل كامل وبالتنسيق مع مديرية صحة محافظة اربد.

وأكد المومني استمرار اعمال الصيانة والتشغيل واستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين وعدم تأثر برنامج توزيع المياه بهذه الإجراءات.