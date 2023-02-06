جامعات قررت تعطيل الدوام الثلاثاء

قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، تعطيل أعمال الجامعة غدا الثلاثاء الموافق 7-2-2023؛ بسبب الظروف الجوية السائدة.

واستثنى مسّاد من قراره الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة أعمالها خلاف ذلك.

كما تقرر تأجيل مناقشات مشاريع التخرج التي كانت مقررة غدا الثلاثاء إلى إشعار آخر، بحيث يتم ترتيب مواعيدها مع أساتذة المساقات.

كما قررت كلية الطب تحويل جميع الأنشطة التعليمية/ للسنوات السريرية الثلاث، والتي كانت مقررة غدا الثلاثاء إلى نشاطات تعليمية “عن بعد”.

على صعيد متصل، وبناء على قرار وزارة التربية والتعليم، قرر مسّاد تعليق دوام طلبة المدرسة النموذجية ليوم غد الثلاثاء؛ وذلك حفاظا على سلامة طلبة المدرسة في ظل الظروف الجوية السائدة التي تشهدها المملكة.

كما قررت جامعة العلوم والتكنولوجيا تعطيل دوام الطلبة ليوم غد الثلاثاء بسبب الظروف الجوية.