تعليق الدوام في جميع مباني “الأمانة” غدا

عمان – قررت أمانة عمان تعليق الدوام غدا الأحد في جميع مباني الأمانة للموظفين والمراجعين باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

وبحسب بيان صحافي عن الأمانة اليوم السبت، جاء القرار استنادا لتنفيذا أوامر الدفاع المختلفة، ولاسيما المتعلقة بتحقيق شروط ومتطلبات السلامة العامة للأفراد والمنشآت بعد ظهور إصابات بين كوادر الأمانة.

وجرى تفويض نواب مدير المدينة لتنظيم العمل، والاعتذار عن استقبال متلقي الخدمة بمباني الأمانة كافة غدا مع الاستمرار بتقديم الخدمات إلكترونيا. -(بترا)