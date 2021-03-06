تعليق الدوام في مديرية أشغال إربد الأحد



عمان-الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان تعليق الدوام في مديرية اشغال اربد ليوم غد الاحد بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الموظفين باستثناء من تتطلب طبيعة عمله الحضور الى العمل شريطة عدم إصابته بالفيروس.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام اليوم السبت، قامت الوزارة بحصر الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم، وموظفي الخدمات المساندة والعاملين في شركة خدمات النظافة وموظفي الأمن والحماية، والمراجعين لإجراء ما يلزم.

وكانت فرق التقصي الوبائي قد قامت يوم الخميس ،وبناءاً على طلب الوزارة بسحب عينات عشوائية من الموظفين.

وسيتم خلال فترة تعليق الدوام مواصلة تعقيم مبنى المديرية والساحات الخارجية من قبل كوادر الدفاع المدني المختصة.

وتشير الوزارة إلى أن الدوام سيعود بالشكل الطبيعي يوم الاثنين.

والجدير بالذكر أن وزارة الأشغال وكافة مديرياتها كانت تتبع إجراءات وقائية صارمة خلال الفترة الماضية واعتمدت نظام النافذة الواحدة لتقديم الخدمة للمراجعين، حيث كانت تجري فحص الحرارة وتسجيل البيانات الشخصية لكل من يدخل مركز الوزارة، ومنعت تجمع الموظفين او تزاورهم في المكاتب، اضافة إلى تشديد الرقابة على الالتزام بالضوابط الوقائية وأهمها ارتداء الكمامة.