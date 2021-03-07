تعليق الدوام في مديرية أشغال البلقاء ومكتب الأزرق الاثنين

عمان-الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان تعليق الدوام في مديرية اشغال البلقاء ومكتب أشغال الأزرق يوم غد الاثنين ، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الموظفين، باستثناء من تتطلب طبيعة عمله الحضور الى العمل شريطة عدم إصابته بالفيروس.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام اليوم الاحد، قامت الوزارة بحصر الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم، وموظفي الخدمات المساندة والعاملين في شركة خدمات النظافة وموظفي الأمن والحماية، والمراجعين لإجراء ما يلزم.

وكانت فرق التقصي الوبائي قد قامت وبناء على طلب الوزارة بسحب عينات عشوائية من الموظفين.

وسيتم خلال فترة تعليق الدوام مواصلة تعقيم المباني والساحات الخارجية من قبل كوادر الدفاع المدني المختصة.

وتشير الوزارة إلى أن الدوام سيعود بالشكل الطبيعي يوم الثلاثاء.

والجدير بالذكر أن وزارة الأشغال وكافة مديرياتها كانت تتبع إجراءات وقائية صارمة خلال الفترة الماضية واعتمدت نظام النافذة الواحدة لتقديم الخدمة للمراجعين، حيث كانت تجري فحص الحرارة وتسجيل البيانات الشخصية لكل من يدخل مركز الوزارة، ومنعت تجمع الموظفين او تزاورهم في المكاتب، اضافة إلى تشديد الرقابة على الالتزام بالضوابط الوقائية وأهمها ارتداء الكمامة.