تعليق الدوام في وزارة السياحة الخميس

عمان- أعلنت وزارة السياحة والآثار، تعليق الدوام في مركزها ليوم غد الخميس، وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا لأحد موظفيها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنها ستتوقف عن استقبال المراجعين احترازياً، لحين الانتهاء من عملية تعقيم المبنى، وإجراء فحص للمخالطين، بالتعاون مع لجان التقصي الوبائي، مشيرة الى أنها ستقوم باستقبال المراجعين صباح الاحد المقبل . بترا

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