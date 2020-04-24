تعليق الملاحة في خليج العقبة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج

أحمد الرواشدة

العقبة – علقت الهيئة البحرية الاردنية الملاحية البحرية في خليج العقبة بعد ان وصلت سرعة الرياح الى اكثر من ٣٠ عقدة بحرية.

وتشكل سرعة الرياح تحدي كبير امام البواخر والقطع البحرية بسبب ارتفاع الموج وعدم قدرتها على تفريغ البضائع او الاصطفاف على ارصفة الموانئ.

وقال مدير عام الهيئة البحرية الاردنية المهندس محمد سلمان ان الهيئة التردنية علقت الحركة الملاحية بعد ان وصلت سرعة الرياح ٣٠ عقدة بحرية، مؤكدا ان الهيئة عملت على اطلاق نداءات تحذيرية للبواخر لأخذ الحيطة والحذر وان تكون على اهبة الاستعداد .

من جعته قال المدير البحري في شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، ظافر فريحات، ان الشركة تقوم بعمليات السحب والقطر للبواخر بشكل حذر بعد ان وصلت سرعة الرياح في المنطقة الجنوبية لاكثر من ٣٢ عقدة، مؤكدا ان الشركة تعمل على تأمين اصطفاف امن للبواخر وباعلى المواصفات العالمية، مشيرا ان يوجد حركات دخول وخروج لعدد من البواخر وتعمل القاطرات والقطع البحرية على اصطفافها بحذر شديد.

وقال مدير العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانيء الدكتور خالد المعايطة انهم أوقفوا عمليات تفريغ باخرة صويا وحركة الملاحة لحين انتهاء موجة الرياح الناجمة عن المنخفض الخماسيني الذي عبر الأردن والعقبة تحديدا.

وأكد ان العمل لا زال معلقا حتى اللحظة وانه سيتم معاودة العمل فور استقرار سرعة الرياح في معدلها الطبيعي.