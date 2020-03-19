تعليق جلسات مجلس الأعيان

عمان- الغد – قرر رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز تعليق جلسات مجلس الاعيان واجتماعات لجان المجلس انسجاما مع الاجراءات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا والوقائية منه بهدف الوصول الى اردن خال من هذا الوباء الخطير.

وثمن الفايز الاجراءات والجهود المبذولة التي تقوم بها الحكومية بمخلتف اجهزتها وما تقوم به قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية في اطار حرص الجميع على منع انتشار هذا الوباء والوقائية منه ، هذه الجهود الكبيرة التي تأتي بتوجيهات مباشرة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة حثيثة من لدن جلالته ، وتأكيد جلالته على ان سلامة المواطنين وامنهم فوق كل اعتبار .

واشاد رئيس مجلس الاعيان بوعي المواطنين وبالروح الايجابية التي عبر عنها ، في استجابتهم لمختلف الاجراءات المتبعة والقرارات الصادرة عن الحكومة للوقائة من هذا الفيروس ومنع انتشاره خاصة ما يتعلق في التوقف عن الحركة ، والتزامهم البيوت والغاء المناسبات العامة والتجمعات المختلفة ومنع الاختلاط .

ودعا الفايز كافة الجهات الرقابية لمراقبة الاسواق واسعار السلع ، وايقاع اشد العقوبات بالفئة القليلة الجشعة من بعض التجار ، التي حاولت استغلال الاوضاع الراهنة والظروف التي نمر بها لتحقيق الارباح الفاحشة ، مثمنا الروح الوطنية العالية التي تحلى بها غالبية التجار ، وعملهم على بيع السلع وتوفيرها بالاسعار الطبيعية واقل .

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