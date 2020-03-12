تعليق جميع أنشطة اتحاد الكرة لأسبوعين

عمان – قرر اتحاد كرة القدم، تعليق كافة أنشطته الرياضية، لمختلف المسابقات والبطولات التي تقام تحت مظلته، ابتداءً من اليوم الخميس 12 آذار، ولمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ووقائي، في ظل التداعيات المحيطة بفيروس كورونا المتجدد.

وبحسب الأمين العام سمر نصار، يشمل قرار تعليق كافة الأنشطة، جميع المسابقات وبمختلف الفئات العمرية، للأندية والمنتخبات الوطنية ومراكز الواعدين، لضمان سلامة أركان اللعبة كافة.

في المقابل، يواصل الاتحاد أعماله الإدارية اليومية في مقره، خلال فترة توقف البطولات، متابعاً في الوقت ذاته، كافة التقارير والتعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الاردنية، والجهات الرسمية أصحاب العلاقة، اخذاً بعين الاعتبار ايضاً، توصيات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وقراراتهما الرامية نحو تأجيل كافة النشاطات الحالية.

كما يوصي الاتحاد، كافة اندية كرة القدم، بتأجيل تدريباتها ومبارياتها الودية، لمختلف الفئات، خلال فترة تعليق النشاط.