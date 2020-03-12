آخر الأخبار الرياضةالرياضة

تعليق جميع أنشطة اتحاد الكرة لأسبوعين

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – قرر اتحاد كرة القدم، تعليق كافة أنشطته الرياضية، لمختلف المسابقات والبطولات التي تقام تحت مظلته، ابتداءً من اليوم الخميس 12 آذار، ولمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ووقائي، في ظل التداعيات المحيطة بفيروس كورونا المتجدد.

وبحسب الأمين العام سمر نصار، يشمل قرار تعليق كافة الأنشطة، جميع المسابقات وبمختلف الفئات العمرية، للأندية والمنتخبات الوطنية ومراكز الواعدين، لضمان سلامة أركان اللعبة كافة.

في المقابل، يواصل الاتحاد أعماله الإدارية اليومية في مقره، خلال فترة توقف البطولات، متابعاً في الوقت ذاته، كافة التقارير والتعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الاردنية، والجهات الرسمية أصحاب العلاقة، اخذاً بعين الاعتبار ايضاً، توصيات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وقراراتهما الرامية نحو تأجيل كافة النشاطات الحالية.

كما يوصي الاتحاد، كافة اندية كرة القدم، بتأجيل تدريباتها ومبارياتها الودية، لمختلف الفئات، خلال فترة تعليق النشاط.

مقالات ذات صلة

تأجيل كافة فعاليات رياضة السيارات حتى إشعار آخر بسبب “كورونا”

منذ 4 ساعات

رودجرز يُعلن إصابة 3 لاعبين من ليستر سيتي بـ “كورونا”

منذ 4 ساعات

“يويفا” يعقد اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لبحث مصير مسابقاته

منذ 4 ساعات

الدراج الكولومبي جافيريا يؤكد إصابته بـ “فيروس كورونا”

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock