تعليق دوام إدارة فرع ضمان مأدبا غدا

عمان – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليق الدوام في إدارة فرع ضمان مأدبا غدا الخميس بهدف تعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن معظم خدماتها متاحة إلكترونيا للمنشآت والأفراد، أما الخدمات غير المتاحة إلكترونياً فبالإمكان تقديمها أو الاستفسار عنها في جميع أيام الاسبوع من خلال الاتصال بالمركز الموحد على الرقم 117117.

–(بترا)