تعليق دوام إدارة مياه اليرموك في المفرق

إربد- الغد- قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني انه تم تعليق الدوام في إدارة مياه محافظة المفرق لمدة ٢٤ ساعة ابتداء من صباح يوم الخميس ٢٠٢١/٣/١٨ والاعتذار عن استقبال المراجعين نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المومني أن هذا الإجراء يأتي احترازيا وانسجاما مع الإجراءات الوقائية المتبعة لضمان عدم تزايد حالات الإصابة ومن أجل العمل على تعقيم مبنى الإدارة وإجراء الفحوصات للمخالطين بشكل كامل وبالتنسيق مع مديرية صحة محافظة المفرق.

وأكد المومني استمرار اعمال الصيانة والتشغيل واستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين وعدم تأثر برنامج توزيع المياه بهذه الإجراءات.