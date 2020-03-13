تعليق دوام الطلبة السوريين والهيئة التدريسية في البادية الشمالية والرمثا السبت

حسين الزيود

المفرق – قرر مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور محمد الهرش ، مساء الجمعة، تعليق دوام الطلبة السوريين والهيئة التدريسية في المدارس الحكومية ليوم غد السبت، نظرا نتيجة للظروف الجوية السائدة وذلك حفاظا على سلامتهم، وطلب من مديري المدارس الدوام يوم غد السبت لتفقد المدارس والتأكد من سلامتها .

وقرر مدير التربية والتعليم للواء الرمثا مازن المومني تعليق دوام الطلبة السوريين في المدارس الحكومية في اللواء غدا السبت نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على أمن الطلبة وسلامتهم.

وقال مساء الجمعة، انه تم كذلك تعليق دوام الهيئة التدريسية غدا السبت نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على أمن الموظفين وسلامتهم.–(بترا)