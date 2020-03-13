السلايدر الرئيسيالمفرقمحافظات

تعليق دوام الطلبة السوريين والهيئة التدريسية في البادية الشمالية والرمثا السبت

منذ 13 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حسين الزيود
المفرق – قرر مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور محمد الهرش ، مساء الجمعة، تعليق دوام الطلبة السوريين والهيئة التدريسية في المدارس الحكومية ليوم غد السبت، نظرا نتيجة للظروف الجوية السائدة وذلك حفاظا على سلامتهم، وطلب من مديري المدارس الدوام يوم غد السبت لتفقد المدارس والتأكد من سلامتها .
وقرر مدير التربية والتعليم للواء الرمثا مازن المومني تعليق دوام الطلبة السوريين في المدارس الحكومية في اللواء غدا السبت نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على أمن الطلبة وسلامتهم.
وقال مساء الجمعة، انه تم كذلك تعليق دوام الهيئة التدريسية غدا السبت نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على أمن الموظفين وسلامتهم.–(بترا)

مقالات ذات صلة

الطفيلة.. تضرر أكثر من 75 شجرة حرجية بسبب الرياح القوية (صور)

منذ 23 دقيقة

تخزين السدود يرتفع إلى 192 مليون م3 بنسبة 57٪

منذ ساعتين

تحويل 4 رحلات من العقبة إلى مطار الملكة علياء

منذ 3 ساعات

إصابة 12 شخصاً ضربتهم الأمواج العاتية في العقبة (فيديو)

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock