تعليق دوام الطلبة غدا في العقبة لارتفاع درجات الحرارة

احمد الرواشدة

العقبة- أعلن محافظ العقبة محمد الرفايعة ،السبت، تعليق الدوام في جميع المدارس في محافظة العقبة ، غدا الأحد، بسبب موجة الحر وحفاظا على سلامة الطلبة، واستمرار دوام الهيئة التدريسية.

وأضاف الرفايعة ان القرار يأتي في اطار المحافظة على سلامة الطلاب لا سيما في ظل الأجواء الحارة التى تشهدها المحافظة وبعد التنسيق الكامل مع مديرة تربية العقبة د. رابعة العيدي ووزارة التربية والتعليم .

من جانبها اكدت مديرة تربية العقبة د. رابعه العيدي ان القرار يشمل تعطيل طلبة المدارس الحكومية والخاصة، مشيرة الى ان كافة الهيئات التدريسية في المدارس ستكون على راس عملها يوم غد الاحد.

واضافت د. العيدي نتابع الوضع عن كثب للمحافظة على سلامة ابنائنا الطلبة، وسنواصل التنسيق مع الوزارة والمحافظة ونقيم الايام القادمه حفاظا على سلامة الطلاب .

وشددت مديرة التربية ، على ان مديري ومديرات المدارس والهيئات التدريسية منتظمة في دوامها بشكل طبيعي وان العطلة فقط للطلاب والطالبات